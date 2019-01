Showbusiness kvinde død

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 15:51Den amerikanske skuespiller Carol Channing er død 97 år. En kvinde, der helligede sit liv til showbusiness, har trukket vejret for sidste gang på grund af alderdom. Hun huskes, for hele sit væsen og sine mange roller. Ikke mindst i musicals som "Gentlemen foretrækker blondiner" og "Hello Dolly".Carol Channing blev født i Seattle, Washington og udviklede en utrolig mangfoldighed på scenen og filmlærredet. Attraktiv og efterspurgt var betegnelserne af hende. Hun boede i Californien ved sin død.