Endnu en butikkæde lider økonomisk - Stof 2000 lukker 15 af 25 butikker

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 14:43Et bragende underskud på 7 millioner kr. og en gæld på 23 millioner kr. er kendsgerninger ledelsen i den 19 år gamle butikkæde Stof 2000 i dag forholder sig til. Ved at lukke 15 af 25 butikker, satse på de tilbageblivende og ikke mindst webshop. Der er ikke kunder mere til at futte rundt i butikkerne og hygge sig med varerne og de ansatte. Samtidig skal stigende omkostninger betales, og det er der ganske enkelt ikke penge til. Dødstødet til de 15 butikker gælder allerede fra i dag. Kort proces! Det er sådan man er nødt til at gøre, hvis resten skal overleve, og ingen tvivl om, at det skal www.stof2000.dk nok. Det er fremtiden.Butikker på Frederiksberg, i Odense, Helsingør, Kolding, Esbjerg, på Amager og Nørrebro, i Randers, Rødovre, Ålborg, Frederikshavn, Hundige, Århus, Slagelse og Valby er historie.Tilbage er butikker i Åbenrå, Odense, Holbæk, Næstved, på Nørre Vold og Østerbro i København, i Svendborg, Vejle, Horsens og Lyngby.