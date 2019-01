Igen et hotel ramt af snelavine - alle heriblandt danskere uskadt

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 10:35Et hotel i omkring 1.400 meters højde i Ramsau am Dachstein 100 km syd for nordøstrigske Salzburg blev i nat ramt af en snelavine. Der var varslet om risikoen, og som følge heraf var alle heriblandt danske gæster uskadte. Men sneen væltede frem og ind alle steder og begravede biler, mens andre ganske enkelt blev skubbet med af sneen.Op til weekenden blev et hotel i det schweiziske Schwägalp ramt på tilsvarende vis af en snelavine. Den slags begivenheder er ikke set i hundrede år i de populære sydeuropæiske skiferie-lande. Hele det sydtyske Bayern, Østrig, Schweiz og Italien er i højeste beredskab, fordi sneen stadig vælter ned.