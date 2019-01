Ung kvinde på cykel kørt ned og er nu i livfare på sygehuset

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 09:22En 28-årig kvinde befinder sig i livfare mellem hænderne på sygehuslæger, efter at hun sent i går eftermiddag blev kørt ned af en bil i centrum af København. Hun var kørende på cykel og ville krydse den befærdede Jagtvej på Nørrebro, da hun blev ramt af en bil, som politiet mener kørte for hurtigt.Ved rattet i bilen sad en 27-årig mand. Også af skaderne på bilen fremgår det tydeligt, at det var en voldsom kollision, den cyklende unge kvinde blev udsat for.