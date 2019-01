Titusindvis af flypassagerer må blive på landjorden - strejke!

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 01:36Sikkerhedansatte i 8 tyske lufthavne strejker i det døgn, der begyndte til midnat. Det betyder, at titusindvis af flypassagerer må blive på landjorden, idet hundredvis af flyafgange aflyses. De ansatte kæmper for mere i løn og iøvrigt bedre arbejdvilkår - en kamp, der ofte er langvarig i Tyskland.Landets største lufthavn i Frankfurt og lufthavnene i München og Hamburg er blandt de berørte. Derfor får strejken også betydning for mange danske flypassagerer.