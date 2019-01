Danmark har nu scoret 109 mål og vundet 3 kampe ved VM

Mandag 14. januar 2019 kl. 21:54Det går strygende for det danske herrelandshold ved håndbold-VM, som afvikles i Tyskland og Danmark. I aften blev det til den 3. sejr på 34-22 over Saudi Arabien. Dermed har Danmark nu scoret 109 mål og vundet overlegent alle kampe i den indledende pulje indtil nu. Det lover godt.Den 1. sejr var på 39-16 i åbningkampen mod Chile. Den 2. var 36-22 over Tunesien. Allerede i morgen spiller Danmark næste kamp, og det er imod Østrig.