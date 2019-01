Storebæltbroen lukket for al trafik af væltet lastbil

Mandag 14. januar 2019 kl. 13:18En lastbil med anhænger har i middagstunden lukket Storebæltbroen for al trafik. I den stærke vind væltede anhængeren og rev forvognen ud midt på kørebanen. Ifølge aktuel info er ingen kommet noget fysisk til ved ulykken. Hvor længe broen endnu vil være spærret, er der ingen oplysninger om.Lastbilens chauffør var som alle andre frarådet at køre med vildfølsomme køretøjer over Storebæltbroen. Han valgte altså at køre, men vildfølsom var anhængeren, der øjensynligt var tom.