Busser og lægebil blandt dagens første ulykkebilister i glatføre

Mandag 14. januar 2019 kl. 10:27Vejret, som ikke har budt på mange dage med frost endnu, har drillet et stort antal bilister i morgenstunden. I København kolliderede et par busser, ligesom en lægebil under udrykning var involveret i et harmonika sammenstød, hvorved flere blev kvæstet og måtte på sygehus.Også på motorvejene i hele landet har det pludselige islag skabt ulykker og kødannelser. "Kør forsigtigt" er det eneste, der har positiv effekt.