Transportfly med 9 ombord styrtet ned i huse ved Teheran

Mandag 14. januar 2019 kl. 07:49Der er endnu kun sparsomme meldinger om et flystyrt ved den iranske hovedstad Teheran i morgenstunden. Et transportfly med angiveligt 9 ombord er styrtet ned i huse, men der er endnu ingen oplysninger om ofre, henholdsvis flyets ombordværende eller på landjorden.Transportflyet (et Boeing 707) kom fra hovedstaden Bisjkek i den asiatiske republik Kirgisistan. Hvad det udover personerne havde ombord er der ingen info om.