Borgmester i østersøby stukket ned og kæmper nu for livet

Mandag 14. januar 2019 kl. 05:52Den 53-årige borgmester i den polske østersøby Gdansk Pawel Adamowicz kæmper i disse timer for livet på byens sygehus. Hvor lægerne har opereret ham det meste af natten som følge af et kniv-overfald i aftes. Hvor han blev stukket i både hjertet og maven på scenen under et velgørenhed arrangement.Lægerne betegner i morgenstunden hans tilstand som meget alvorlig.En 27-årig mand stormede ind på scenen og gennemførte det brutale og dødelige overfald. Han er anholdt.