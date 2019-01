Drama om synkende fiskekutter, der pludselig dukkede op igen

Søndag 13. januar 2019 kl. 22:07Verden er fuld af overraskelser. Som i aften, hvor en synkende fiskekutter pludselig dukkede op og nu nok går på grund i vadehavet omkring Fanø ved den jyske vestkyst. I fredags blev 5 fiskere reddet fra kutteren, som man mente ville synke 3 timers sejlads ude i Nordsøen. I aften opstod der ny dramatik.I forsøget på at få kutteren sejlet til havnen i Esbjerg opstod der brand ombord, og 2 mand måtte reddes og bringes på sygehus til tjek for røgforgiftning. Fiskekutteren ligger altså stadig i det urolige hav, hvor den nu altså ventes at gå på grund.