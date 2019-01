Græsk regering i krise på grund af nabolands nye navn

Søndag 13. januar 2019 kl. 19:08Der er krise i den græske regering, som muligvis må forsøge at få tillid i landets parlament, efter at det mindste af regeringpartierne har sagt fra overfor nabolandet Makedoniens nye navn (Nordmakedonien). Dermed står den græske premierminister Alexis Tsipras i sin første alvorlige krise i regeringen.Det makedonske parlament har godkendt det nye navn, som de 2 lande har forhandlet på plads efter 27 års strid. Men det græske parlaments godkendelse mangler altså, og nu har det så udviklet sig til splittelse i regeringen. Det kan muligvis føre til valg i Grækenland.Modstanderne af det nye navn anføres af forsvarminister Panos Kammenos, som fremhæver at navnet Makedonien kun kan benyttes af den græske provins med dette navn. Ikke af nabolandet, hverken som Makedonien eller Nordmakedonien.