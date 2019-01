Fodboldspiller død

Søndag 13. januar 2019 kl. 13:42Den sydafrikansk fødte tidligere professionelle fodboldspiller Phil Masinga er død 49 år. Angiveligt bukkede han under for kræft. Hans hjemland er i sorg, samtidig med at han tildeles ros for den måde, hvorpå han både på og udenfor banen repræsenterede fodbold.Philemon Raul Masinga (som han var navngivet ved fødslen) spillede på det sydafrikanske landshold i 9 år frem til 2001. Hans professionelle karriere nåede toppunktet i engelske Leeds United, men varede dog ved til 2002.