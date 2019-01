TV tændte ild - 3 ældre på sygehus for røgforgiftning

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 13. januar 2019 kl. 11:28Brandvæsenet fik travlt i midtjyske Ikast i formiddag, da der udbrød ild i en ejendom med mange ældre beboere. Et TV tændte angiveligt ild og udviklede røg, som sendte mange 70- og 80-årige ud af deres lejligheder. 3 af dem blev efterfølgende bragt på sygehus til tjek for røgforgiftning.Branden blev forholdsvis hurtigt slukket, men adskillige lejligheder blev røg og sodskadet. En del beboere er derfor indlogeret på et nærliggende hotel.