Mindst 21 arbejdere dræbt i kollapset kinesisk mine

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 13. januar 2019 kl. 08:39Det er farefuldt at arbejde i kinesiske miner, hvor gennemsnitligt over 1 arbejder er dræbt om dagen de senere år. I går skete en ny ulykke ved den nordlige by Shenmu, idet mindst 21 blev dræbt, da en kulmine kollapsede. Andre 66 minearbejdere blev reddet ifølge aktuelle meldinger.Der foreligger ingen detaljer om ulykken, som giver ny næring til stadig stigende kritik af sikkerheden i de kinesiske kulminer.