Så er den gal igen! - storm og risiko for oversvømmelser

Lørdag 12. januar 2019 kl. 23:54Meteorologerne har haft travlt de første 12 dage i år. For 3. gang varsler de nu storm og risiko for oversvømmelser, men i nye områder. Denne gang gælder det den jyske vestkyst og den nordsjællandske kyst og indløbene i Roskilde og Holbæk fjorde. Forøget vandstand med 1-1,5 meter over daglig vande.Vindvarslet gælder stormstyrke og betyder formentlig, at broer må lukkes for trafik. Varslerne gælder fra i morgen aften og 1-1½ døgn frem.