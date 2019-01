2 brandmænd og turistkvinde dræbt ved eksplosion i Paris

Lørdag 12. januar 2019 kl. 19:34Det endte meget værre end først antaget, da en voldsom eksplosion og efterfølgende brand i formiddag fandt sted i et bageri i centrum af den franske hovedstad Paris. 2 brandmænd og en spansk kvinde på rejse til byen blev dræbt, mens antallet af kvæstede er steget til 47, heraf 10 meget alvorligt.Eksplosionen var forårsaget af udsivende gas, som brandvæsenet var tilkaldt for at tage sig af. Midt i denne indsats indtraf den meget voldsomme eksplosion, der ødelagde ejendommen og forårsagede store skader på nabobygninger, samt kastede rundt med biler på gaden.