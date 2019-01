Mand fundet død i å

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 12. januar 2019 kl. 14:37En 48-årig lokal mand er i formiddag fundet død i åen i centrum af Odense. Politiet er ifærd med at efterforske, men alting tyder foreløbigt på en ulykke. Det var en forbipasserende, der opdagede liget i åen og slog alarm. Manden var forlængst død, blev det konstateret, da han var bjærget.Åen forløber i området ved den store Skt. Jørgens Park og et renseanlæg ved Ejby Mølle og er et yndet sted at spadsere.