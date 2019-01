Mindst 20 kvæstet af voldsom eksplosion i bageri i Paris

Lørdag 12. januar 2019 kl. 11:24En meget voldsom eksplosion angiveligt i et bageri i centrum af millionbyen Paris i formiddag har kvæstet mindst 20. Det ligner en krigzone med ødelagte bygninger og biler kastet omkring. Hvis ingen er blevet dræbt ved eksplosionen og dens umiddelbare følger, må det betegnes som et mirakel.Der er endnu intet overblik, ligesom der heller ikke er meldinger om årsagen til eksplosionen og den efterfølgende brand. Kræfterne er sat ind på at redde kvæstede og eftersøge i ruinerne.