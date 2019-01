Intet fjendskab overfor fremmede - Canada byder 1 million velkommen

Lørdag 12. januar 2019 kl. 05:10Imens rige lande verden rundt gør sig store anstrengelser for at afvise flygtninge og andre, der ønsker at flytte til, åbner nordamerikanske Canada dørene. I det store land, hvor man har tradition for at tage imod andre, er der intet fjendskab overfor fremmede. Tværtimod har det canadiske parlament netop annonceret, at man vil byde over 1 million nye borgere fra andre lande velkommen de næste 3 år. Man regner med de første 350.000 allerede i år og lidt flere hvert af de efterfølgende 2 år. I forvejen består landets befolkning for totrediedele af andre nationaliteter og kun de 33% af indfødte canadiere. Altså et forskelligartet religiøst og multikulturelt land.Eksempelvis består befolkningen i dag af 3% polakker, 4% indere, 4% kinesere, 10% tyskere, 16% franskmænd og 21% englændere blot for at nævne nogle af de nationaliteter, der er flest af i Canada. Indbyggetallet er 34 millioner - og der er plads og hjerterum til mange flere.