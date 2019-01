Fodgænger dræbt af bil

Fredag 11. januar 2019 kl. 20:23En 77-årig mand blev til aften dræbt, da han til fods var ifærd med at krydse en gade i østjyske Odder. Han blev ramt af en bil og alvorligt kvæstet bragt på sygehus, hvor det imidlertid ikke lykkedes lægerne at redde hans liv. De nærmere omstændigheder ved ulykken er ved at blive klarlagt.Ved rattet i ulykkebilen sad en 54-årig kvinde, der ikke led fysisk overlast.