Det er OK at køre sort - men sortbillet.dk er stoppet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 11. januar 2019 kl. 18:56Efterhånden er den bedste egenskab at have i livet humor. For det skal der ofte til, når tingene forandrer sig. Uanmeldt og uventet. Som med bussselskabet sortbillet.dk - der bare er stoppet midt i det hele. Selvom sloganet var "det er OK at køre sort" er det altså nu slut med det.Busselskabet sortbillet.dk så dagens lys i sommeren 2017 for at køre Danmark tyndt, da busselskabet rødbillet.dk blev overtaget af det internationale Flixbus.