Danmarks første kvindelige statminister skifter spor

Fredag 11. januar 2019 kl. 12:43Lidt over 3 år efter, at Danmarks første kvindelige statminister Helle Thorning-Schmidt forlod politik (og iøvrigt Danmark) for at blive direktør for organisationen ”Save the Children International” med hjemsted i London, skifter hun spor. Siger farvel til det internationale job og tilvælger et liv med bestyrelsearbejde.Paraplyorganisationen for ”Red Barnet” i Danmark og 120 andre lande var ellers lige jobbet for Helle Thorning-Schmidt (52 år), der er cand.scient.pol. og havde gjort bemærkelsesværdig europæisk og dansk politisk karriere. Hun rykkede i 2016 til England, hvor hendes mand i forvejen befandt sig - han er medlem af det engelske parlament.Helle Thorning-Schmidt stopper i jobbet til foråret/sommer. Om 3 måneder lader hun sig indvælge i bestyrelsen for den dansk baserede vindenergi kæmpe Vestas Wind Systems A/S.