Kæmpe sejre til Danmark og Tyskland i VM-håndbold

Torsdag 10. januar 2019 kl. 22:31Starten på VM i herrehåndbold er gået i aften, og det førte til kæmpe sejre til de 2 værtlande for slutspillet. Danmark besejrede Chile med 39-16 på hjemmebane i København, mens tyskerne på hjemmebane i Berlin vandt 30-19 over Sydkorea. En fantastisk start og god reklame for håndbolden.I morgen går det rigtig løs med kampe i alle 4 puljer. De danske herrer spiller næste kamp mod Tunesien på lørdag.