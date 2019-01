Pose med genbrugtøj på Stevns indeholdt også 5-cifret beløb

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 10. januar 2019 kl. 17:48Om det har været hensigten at spæde lidt økonomi til den iøvrigt fine indsats mange frivillige yder, eller det var en fejl... I alle tilfælde indeholdt en pose med genbrugtøj afleveret til Folkekirkens Nødhjælps butik i Store Heddinge på østsjællandske Stevns i weekenden et 5-cifret beløb.Hele posen befinder sig nu i politiets varetægt. Man forsøger at finde ud af, hvem pengene tilhører, og hvad hensigten var. Det er ikke oplyst, hvorimellem 10.000 og 99.999 kr. beløbet befandt sig.