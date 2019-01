Klorudslip i svømmehal - mange børn og voksne fik det dårligt

Torsdag 10. januar 2019 kl. 15:20De første timer af eftermiddagen har redningfolk arbejdet intensivt i og omkring en svømmehal i Hvidovre i København. Hvor et klorudslip førte til, at adskillige børn og voksne fik det dårligt, og der blev slået storalarm. Mange er blevet tilset af læger i ambulancer udenfor svømmehallen.Endnu nogle timer forventer man at skulle arbejde med at løse problemet med klorudslippet. Samtidig advares folk og tilrådes straks at søge hjælp, hvis de får blot de mindste symptomer. Især skal man være opmærksom ved smerter og besvær med vejrtrækning.