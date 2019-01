10 evakueret under brand i lejlighed på Frederiksberg

Torsdag 10. januar 2019 kl. 05:48Det blev ikke til meget nattesøvn for 10 beboere i en ejendom ved idrætparken på Frederiksberg i København i nat. De blev nemlig evakueret under brand i en lejlighed på 2. sal og måtte reddes ud via stiger på grund af røgfyldte trapperum. De slap alle fysisk uskadt.Årsagen til branden kendes endnu ikke. Alarmen indløb ved 2-tiden. De evakuerede har tilbragt natten i en bus.