Kvinde bag pornosite er idømt 4 års fængsel, men...

Onsdag 9. januar 2019 kl. 22:09Den østrigske læge Sigmund Freud kredsede om de ustyrlige dele af menneskets væsen. Der jo ikke mindst er sex-driften. Det ses kloden rundt hver dag, og derfor er der næppe nogen nytte i, at kvinden bag en pornosite i Sydkorea netop er idømt 4 års fængsel. Fordi hendes utugtige aktiviteter er ulovlige i landet.Men... det stopper intet, hverken i Sydkorea eller andre steder på denne jord. Når det altså angår sex. Det er et fænomen, en lyst kommet for aldrig at kunne udryddes.Kvindens pornosite (www.sora.net) hostede tusindvis af slemme videoer, og "meget andet godt", som pornoens liebhavere gerne ville se. Nu finder de et andet sted at kigge med.