Uha! - advarsel om risiko for metalsplinter i partypølser

Onsdag 9. januar 2019 kl. 19:14Supermarkederne Rema 1000 har travlt med at fjerne sine partypølser fra kølemontrene. Der er nemlig risiko for metalsplinter i et parti produceret 19. december og holdbar til nu 16. januar. En kunde har fundet metal i en pølse, så det er bare ud med den vare...Produktet Rema 1000 Partypølser består af pakker med 500 g pølser.