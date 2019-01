Mand dræbt i voldsom frontal kollision mellem 2 biler

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 9. januar 2019 kl. 18:53En 47-årig mand blev i eftermiddag dræbt, da han ved rattet i en bil kolliderede frontalt med en anden bil i det sydvestlige Ålborg. Han blev livfarligt kvæstet og døde efterfølgende. Ved rattet i den anden bil sad en 36-årig kvinde, der slap fysisk med lettere kvæstelser.Den foreløbige forklaring på den dramatiske ulykke er, at et ildebefindende var årsag til, at de 2 biler pludselig befandt sig i samme vejside, og katastrofen var uundgåelig.