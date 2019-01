Norsk kone kidnappet - krav om løsesum på 9 millioner euro

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 9. januar 2019 kl. 11:20En 68-årig norsk kvinde (kone til en af Norges rigmænd) er kidnappet. Bortførerne har krævet en løsesum på 9 millioner euro. Hun forsvandt fra parrets hjem nær Oslo for over 2 måneder siden, men norsk politi har holdt sagen hemmelig. Indtil nu hvor man frygter for kvindens liv.Bortførerne har truet med at slå hende ihjel, såfremt familien involverede politiet.