Togtrafikken delvis lammet af køreledning kaos i Ringsted

Onsdag 9. januar 2019 kl. 10:59DSB er ramt igen. Det er alene intercity togene, der kører planmæssigt, dvs. mellem Sjælland og Jylland. Som følge af køreledning kaos i Ringsted, som er det midtsjællandske knudepunkt for togtrafikken, kører der slet ingen tog sydpå, dvs. til Nykøbing F og Rødbyhavn. Dertil skal man med bus lige nu.Ligeledes er antallet af regionaltog reduceret til et enkelt i timen fra Slagelse/Ringsted til og fra København.Der er ingen sikker tidhorisont for, hvornår man får køreledningerne bragt i orden, men sandsynligvis tidligst midt på eftermiddagen.