Kæmpe togulykke - 600 kvæstet

Onsdag 9. januar 2019 kl. 00:12En togulykke ved den sydafrikanske hovedstad Pretoria har dræbt nogle få (ifølge de foreløbige meldinger), men kvæstet over 600. Et tog kørte af skinnerne, og adskillige vogne fyldt med passagerer væltede. Et stort antal passagerer er fløjet med helikopter på sygehus. Antallet af dødofre kan stige voldsomt.Der er endnu ingen oplysninger om årsagen til afsporingen og den kæmpemæssige ulykke.