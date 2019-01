Mandens hjerne er størst - kvinder +50 er ikke til sex

Tirsdag 8. januar 2019 kl. 20:42Der mangler ikke provokationer i denne verden. Hvilket gælder alle områder, herunder også mellem de 2 køn. Hvor nogen i årtier har rejst rundt og forklaret, at mandens hjerne er størst - og nu en fransk forfatter, der sandt at sige har lagt sig ud med det modsatte køn ved at postulere, at kvinder +50 ikke er til sex.Yann Moix er født i 1968, har 10 noveller på sin samvittighed og desuden modtaget adskillige priser, men han har nu lagt sig ud med kvinderne. Fordi han i et interview til et fransk magasin har udtalt, at han mener kvinder over 50 år er for gamle til sex, og at han foretrækker en 25-årig. Som er noget helt ekstraordinært, hvilket en 50-årig kvinde slet ikke kan være.Så er debatten sat igang. Den stopper aldrig. I morgen er der en ny provokation.