Ung kvinde i livfare - stukket ned med kniv i familiedrama

Tirsdag 8. januar 2019 kl. 17:58Endnu ved politiet ikke med sikkerhed, hvad der er foregået i et brutalt familiedrama i det nordøstlige Odense i eftermiddag. En 21-årig kvinde befinder sig i livfare mellem hænderne på sygehuslæger, efter at hun blev stukket ned med en kniv. En 53-årig mand er anholdt og sigtet for ugerningen.Ved aftentid foreligger ingen nye meldinger om det dramatiske opgør mellem de 2 personer.