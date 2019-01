Skuespiller død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 8. januar 2019 kl. 17:02Den engelsk fødte skuespiller Morgan Shephard mest kendt fra Star Trek-filmene er død 86 år. En livlang karriere, der begyndte i 1962 og først ophørte i 2017, og et begivenhedrigt liv er slut. Han blev pludselig dårlig efter en dag med familien og blev bragt på sygehus i Los Angeles, hvor han døde.William Morgan Shephard blev født i London, hvor han blev uddannet på skuespilskolen Royal Academy of Dramatic Art. Han spillede på det navnkundige teater Royal Shakespeare Company i en lang årrække, inden han dukkede op på Broadway i New York.