Frem med sandsækkene igen - øerne i risikozone påny

Tirsdag 8. januar 2019 kl. 06:43Det næste døgns tid stiger vandstanden i Østersøen igen med 1,2-1,5 meter over normal daglig vande. Øerne er påny i risikozonen for oversvømmelser. Det gælder det nordlige Lolland og Falster, og især det nordlige Fyn, og Langeland og Ærø ligger lige i "orkanens øje".Menageriet ventes at starte sidst på aftenen og vare hele natten, og først være ovre igen i morgen middag. Så bor man i de kystnære områder eller har sommerhus der, bliver der altså noget at se efter for 2. gang i år.