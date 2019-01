Uklog konfrontation mellem det franske folk og statmagten

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 7. januar 2019 kl. 23:26Den unge franske præsident Emmanuel Macron og hans regering sammensat af en bred og helt igennem uensartet politisk palet er ved at dumpe. I aften har premierminister (PM) Edouard Philippe lanceret, at statmagten vil slå hårdt ned på det protesterende folk (som man tror er muligt at adskille i såkaldte ballademagere og lovlydige).Det er en uklog konfrontation, Macrons PM lægger op til. Folket vil altid vinde - omend det tager tid. Protesterne i Frankrig har nu snart stået på i 2 måneder. Det begyndte med indsigelser imod prisstigninger på brændstof, men underliggende var det en kamp mod regeringen. 70% af de franske vælgere bakker protesterne op.