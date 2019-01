Aktuelt! - 650 millioner kr. investeres i Nykøbing F Sygehus - frem til 2030

Mandag 7. januar 2019 kl. 22:17Der kan ske så meget, ikke mindst i politik - hvor beslutninger ofte ikke holder et valg over eller endnu kortere tid. Derfor er en aktuel beslutning i regionsråd Sjælland nok et godt signal, men "mere fugle på taget end i hånden". Man vil investere 650 millioner kr. i Nykøbing F Sygehus - frem til 2030. Heriblandt 180 nye enestuer, 2 operationstuer og CT-scanner i akutafdelingen. Byggeriet planlægges igangsat i 2020 og færdiggjort for akutsygehuset i 2028 - altså om 10 år. I samme forbindelse har regionrådet besluttet at samle brystkræftoperationer i Roskilde i løbet af i år, fordi man ikke har kunnet operere indenfor tidsfristerne, således som opgaverne er fordelt i dag.De store enheder bliver altså styrket, og ekspertisen samles. Ellers kan man ikke skaffe hænder nok til arbejdet, det gælder alle funktioner.