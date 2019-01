Mindst 7 blev dræbt under kraftigt snefald i Alperne

Mandag 7. januar 2019 kl. 21:10Det har været en snerig weekend i det sydlige Tyskland, Østrig og Italien - også mere end man de fleste steder brød sig om. Mindst 7 blev dræbt af sneskred, iblandt var såvel skiløbere som bjergbestigere. Begge dele var det farligt at beskæftige sig med overalt i den enorme bjergkæde Alperne.I Østrig fandt 3 af de tragiske ulykker sted, 2 i tyske Bayern og 2 i Italien, hvor et par bjergbestigeres lig blev fundet i 2.800 meters højde.Der er advarsel om risiko for mange flere lavineskred overalt.