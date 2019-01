Lastbil tabte 11 tons betontårn på motorvej - mirakel 0 kvæstet

Mandag 7. januar 2019 kl. 14:15Først midt på eftermiddagen forventer man at være færdig med oprydning efter, at en lastbil tabte et 11 tons betontårn på motorvej E20 øst for Korsør tidligere i dag. Mirakuløst blev ingen kvæstet. Men der lå beton overalt og den store klods lammede delvis trafikken, idet 1 spor i hver retning blev spærret.Der foreligger ingen nærmere oplysninger om, hvordan det kunne ske, at en betonkæmpe af den størrelse pludselig fløj rundt i luften og på vejen.