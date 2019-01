Igen en forsvundet gammel fundet død nær sit hjem

Mandag 7. januar 2019 kl. 11:42En 92-årig kvinde, der i går forsvandt fra sit hjem i det sydvestlige Ålborg, er i formiddag fundet død. Et nyt tilfælde af, at at en gammel forsvinder fra sin bolig på et plejecenter og efterfølgende findes livløs i nærheden. Hun blev fundet i et stort parkområde, der omkranser en del af plejecentret.Belært af den seneste tids eksempler på det modsatte, blev der i går sat hurtigt ind med eftersøgning i det nordjyske, men indtil for kort tid siden resultatløst. Den godt gående kvinde blev fundet i parken ½ km fra sit hjem.