Ren underholdning! - opinion halverer DF til EU-valget

Søndag 6. januar 2019 kl. 16:38Der skal være både valg til Folketinget og til Europa-Parlamentet til foråret. Nu begynder man derfor også at interessere sig for vælgernes meninger om EU-valget. En frisk opinion fra analysefirmaet Wilke spår en halvering af Dansk Folkeparti (DF). Hvilket vil være en sensation og for mange kærkomment - men indtil videre ren underholdning!EU har ikke ligefrem appel hos de danske vælgere. Men deltager i valget, gør de fleste. Den mest interessante afstemning ville være - om Danmark skal forlade EU (nu hvor England har sagt farvel). Men den afstemning tør politikerne ikke afholde. Det svulmende EU bureaukrati er jo nemlig aldeles upopulært. EU ligger i dag langt fra dengang, hvor danskerne med et spinkelt flertal sagde ja til at være med.