Brand har lagt dækcenter i ruiner og 22 er evakueret

Søndag 6. januar 2019 kl. 07:3422 beboere i en stor etageejendom i udkanten af et erhvervområde i Høje-Tåstrup på den københavnske vestegn blev i nat evakueret som følge af en voldsom brand, der lagde et dækcenter i ruiner. Ingen kom til skade i det enorme inferno, som stod på fra midt i nat og til nu, hvor brandfolkene først lige har fået flammerne bekæmpet.Det rolige vejr betød, at de kraftige røgsøjler steg direkte til vejrs og ikke forulempede nogen. Brandårsagen er endnu ukendt.