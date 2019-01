Kirken i Ukraine garanteret uafhængighed af Rusland

Lørdag 5. januar 2019 kl. 21:10Den ortodokse kirke i Ukraine er i dag blevet garanteret uafhængighed af Rusland. Som i århundreder har haft overherredømmet i kirken og menigheden i det ukrainske naboland. Garantien for uafhængighed er udstedt af den ortodokse kirke world wide og blev i dag formaliseret i tyrkiske Istanbul.I Rusland er der som ventet protesteret over løsrivelsen og beslutningen om at garantere uafhængigheden. Den ortodokse kirke er splittet.