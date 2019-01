Mand skudt, men overlever - gerningmand er anholdt

Lørdag 5. januar 2019 kl. 17:08Det er gået voldsomt for sig omkring den jyske hovedstad Århus i eftermiddag. Det begyndte i Hadsten nord for byen, hvor en 40-årig mand blev skudt, men overlever (melder sygehuset). Siden med anholdelse i Tranbjerg 25 km derfra af en 45-årig mand, som affyrede pistolen.Han flygtede fra gerningstedet og blev efterfulgt af politiet. I forbindelse med skyderiet havde manden også nået at slå en tililende nabo til skud-offeret med pistolen. Politiet er nu ifærd med at finde ud af, hvad der mere præcis er foregået og årsagen til det brutale opgør.