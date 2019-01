Skuespiller død af kræft

Lørdag 5. januar 2019 kl. 16:27Den australske skuespiller Darius Perkins er død af kræft 54 år. Et begivenhedrigt liv med især TV-film som "Neighbours" og "Home and Away", der gjorde ham kendt og populær, er slut. Han var sin egen herre, og det var medvirkende til flere konflikter bag kulisserne, og flere brud mellem skuespilleren og filmmagerne.Darius Perkins havde debut i 1976 og var aktiv indtil for et par år siden. Oplysninger om hans sygdomforløb, udover at kræft tog livet af ham, er begrænset.