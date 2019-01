Mindst 3 er dræbt af skud i mondænt bowlingcenter

Lørdag 5. januar 2019 kl. 13:16Der er skudt vildt omkring i et mondænt bowlingcenter i Torrance nær stillehavkysten i den amerikanske stat Californien i nat. Mindst 3 er dræbt og 4 alvorligt kvæstet, men der er endnu intet overblik. Forud for det brutale skyderi var forløbet et hidsigt skænderi, men enkeltheder om årsagen iøvrigt til opgøret foreligger ikke.Det lokale politi råder fortsat folk til at holde sig borte fra Gable House Bowl, som det urolige etablissement hedder.