Mand livfarligt kvæstet under arbejde i skibs lastrum

Lørdag 5. januar 2019 kl. 10:37En 55-årig mand blev i nat livfarligt kvæstet under arbejde i et skibs lastrum i havnen i København. Han blev efter et langvarigt redningarbejde bragt til Rigshospitalet, hvorfra aktuelle meldinger er, at manden overlever den dramatiske oplevelse, men er alvorligt kvæstet.Han kom i klemme under en grab fra en kran, som skulle hæve lasten op på havnekajen.