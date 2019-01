Uhyggeligt! - 5 piger indebrændt under den enes fødseldagfest

Fredag 4. januar 2019 kl. 23:44Den polske østersøby Koszalin blev i dag ramt af chok og sorg, idet 5 piger alle 15 år indebrændte under den enes fødseldagfest. Det uhyggelige drama fandt sted i et event-etablissement, hvor pigerne blev låst inde og via løsningen af gåder skulle finde koden til dørlåsen. Imens udbrød der brand på stedet, og alle 5 indespærrede piger døde.En mand på 25 år forsøgte forgæves at komme pigerne til undsætning. Han pådrog sig meget alvorlige forbrændinger og befinder sig på sygehus. Politiet forsøger nu at finde ud af, hvordan tragedien kunne udvikle sig.